Юниорский Кубок IBU. Бригадир стал лучшим в спринте из украинцев

Новости спорта: Украинцы не сумели занять высокие места в гонке Юниорского Кубка IBU.

Во французском Преманоне в рамках второго этапа Юниорского кубка IBU состоялась спринтерская гонка юниоров. В ней приняли участие и семеро молодых спортсменов из Украины.

С самого начала не задалась гонка у Сергея Теленя. Два промаха на первом рубеже и столько же на втором не позволяли рассчитывать на попадание в очковую зону.

Владислав Романчич на обоих стрельбах ошибся по одному разу. Но в результате очень невысокой скорости на финише он уступил больше минуты даже Сергею, имевшему 4 промаха.

Владислав Кошовец, также не отличившийся хорошим ходом, не смог показать и меткости - три выстрела мимо из десяти.

А вот стартовавший 67-ым Руслан Бригадир вселил надежды своим нулём в лёжке, что позволило ему оказаться в верхней части промежуточного протокола по результатам первой стрельбы. Но на стойке Руслану не удалось закрыть все мишени - 1 промах он всё же совершил.

Жене Ивченко не покорился последний выстрел первого рубежа. И ещё трижды мимо на второй стрельбе не оставляли шансов...

Юрий Сытник взял хорошую скорость в начале гонки и, пройдя без штрафных кругов стрельбу лёжа, возглавил протокол. Но на стойке Юрия ждал провал - всего один выстрел попал в цель...

Александр Пономаренко вышел последним на старт из наших юниоров. И, отстрелявшись чисто, расположился в протоколе по результатам первого рубежа вслед за Русланом. Но уже на подходе ко второму рубежу Саша проигрывал ходом больше двух минут... А промах на стойке откинул его ещё ниже в таблице результатов.

Себастьян Сталдер из Швейцарии с одним промахом изначально шел в лидерах спринта и с ощутимым перевесом выиграл гонку. Молодой француз Мартен Буржуа Републик тоже не был абсолютно точен, но стал вторым. Компанию на подиуме им составил Магнус Оберхаузер из Австрии - один из последних стартовых номеров.

Лучшим из украинских юниоров, как и в предыдущем спринте, стал Руслан Бригадир. Кроме него очки в этой гонке смог набрать лишь Владислав Кошовец.

Запланированная на 14-00 спринтерская гонка юниорок состоится в 14-30 (в связи с погодными условиями).

Спринт. Юниоры

1. Себастьян Сталдер (1+0) 25:18,8

2. Мартен Буржуа Републик (1+0) +19,9

3. Магнус Оберхаузер (1+1) +29,8

...

26. Руслан Бригадир (0+1) +1:46,2

39. Владислав Кошовец (1+2) +2:05,9

43. Сергей Телень (2+2) +2:07,4

44. Юрий Сытник (0+4) +2:11,4

71. Владислав Романчич (1+1) +3:18,7

75. Александр Пономаренко (0+1) +3:36,6

77. Евгений Ивченко (1+3) +3:39,1