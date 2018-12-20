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Четверг, 20.12.2018
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Хиршер установил уникальное достижение среди горнолыжников

Хиршер установил уникальное достижение среди горнолыжников
19:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер установил новый рекорд.

Он стал первым горнолыжником в мире, выигравшим 14 соревнований на этапах Кубка мира в рамках одного сезона.

Предыдущим рекордсменом был легендарный шведский горнолыжник Ингемар Стенмарк. В 1977 и 1999 годах он выигрывал по 13 стартов Кубка мира в течение одного сезона.

Хиршер является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, шестикратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. В 2018 году он был признан горнолыжником года, став вторым спортсменом после великого швейцарца Пирмина Цурбриггена, получившим награду в четвёртый раз.

В голосовании австриец опередил олимпийскую чемпионку 2018 года в горнолыжном спорте и сноуборде из Чехии Эстер Ледецкую, а также олимпийскую чемпионку (2014, 2018), трёхкратную чемпионку мира (2013, 2015, 2017) в слаломе Микаэлу Шиффрин, которая владела трофеем в прошлом году после завоевания первого Кубка мира—2016/17 в общем зачёте

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Горнолыжный спорт, Марсель Хиршер, Пхенчхан-2018.
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