Хиршер установил уникальное достижение среди горнолыжников

Новости спорта: Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер установил новый рекорд.

Он стал первым горнолыжником в мире, выигравшим 14 соревнований на этапах Кубка мира в рамках одного сезона.

Предыдущим рекордсменом был легендарный шведский горнолыжник Ингемар Стенмарк. В 1977 и 1999 годах он выигрывал по 13 стартов Кубка мира в течение одного сезона.

Хиршер является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, шестикратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. В 2018 году он был признан горнолыжником года, став вторым спортсменом после великого швейцарца Пирмина Цурбриггена, получившим награду в четвёртый раз.

В голосовании австриец опередил олимпийскую чемпионку 2018 года в горнолыжном спорте и сноуборде из Чехии Эстер Ледецкую, а также олимпийскую чемпионку (2014, 2018), трёхкратную чемпионку мира (2013, 2015, 2017) в слаломе Микаэлу Шиффрин, которая владела трофеем в прошлом году после завоевания первого Кубка мира—2016/17 в общем зачёте