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Четверг, 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
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Биатлон. Комментарии призеров мужского спринта в Нове-Место

Биатлон. Комментарии призеров мужского спринта в Нове-Место
21:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Йоханнес Бе , Александр Логинов и Мартин Понсилуома прокомментировали итоги мужской спринтерской гонки в Номе-Место.

Йоханнес Бе 

"Идеальная гонка сегодня. Повезло, что прошло несколько габаритов. Но в этом и есть весь биатлон: иногда несколько миллиметров отличают идеальную гонку от провальной. Всегда круто соревноваться перед большой толпой зрителей, чувствую себя лучше в такой атмосфере. Мне надо ещё поработать над гонками с четырьмя рубежами. На прошлой неделе мне удалось это не слишком хорошо", — рассказал Бе.

Александр Логинов

"Я уже говорил о том, что, если бы я был настолько плох, я не вернулся бы сюда. Сейчас я полностью концентрируюсь на гонках и не хочу смотреть назад. Я делал много ошибок в жизни, но в спорте я ничего плохого не делал", — рассказал Логинов.

Мартин Понсилуома

"Не ожидал, что буду так высоко! Всё лето я чувствовал, что становлюсь сильнее с каждым днём. Видел, что уже близко подхожу к уровню Самуэльссона. У нас вообще жёсткая конкуренция в команде, это толкает нас вперёд", — рассказал Понсилуома.

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Йоханнес Бё, Александр Логинов, Мартин Понсилуома.
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