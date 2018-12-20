Биатлон. Комментарии призеров мужского спринта в Нове-Место

Новости спорта: Йоханнес Бе , Александр Логинов и Мартин Понсилуома прокомментировали итоги мужской спринтерской гонки в Номе-Место.

Йоханнес Бе

"Идеальная гонка сегодня. Повезло, что прошло несколько габаритов. Но в этом и есть весь биатлон: иногда несколько миллиметров отличают идеальную гонку от провальной. Всегда круто соревноваться перед большой толпой зрителей, чувствую себя лучше в такой атмосфере. Мне надо ещё поработать над гонками с четырьмя рубежами. На прошлой неделе мне удалось это не слишком хорошо", — рассказал Бе.

Александр Логинов

"Я уже говорил о том, что, если бы я был настолько плох, я не вернулся бы сюда. Сейчас я полностью концентрируюсь на гонках и не хочу смотреть назад. Я делал много ошибок в жизни, но в спорте я ничего плохого не делал", — рассказал Логинов.

Мартин Понсилуома

"Не ожидал, что буду так высоко! Всё лето я чувствовал, что становлюсь сильнее с каждым днём. Видел, что уже близко подхожу к уровню Самуэльссона. У нас вообще жёсткая конкуренция в команде, это толкает нас вперёд", — рассказал Понсилуома.