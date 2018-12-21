Донбасс в Харькове вырвал три очка у МХК Динамо

Новости спорта: В Харькове состоялся матч перенесённого 22 тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между МХК «Динамо» и «Донбассом»

Поединок дончане начали с заброшенной шайбы в ворота Тимура Мамедова – отличился Вадим Мазур на третьей минуте встречи. Однако ещё до первого перерыва капитану "динамовцев" Владимиру Чердаку удалось сравнять счёт на табло и позволить своей команде уйти на перерыв в хорошем настрое.

Вторая двадцатиминутка выдалась не настолько удачной для команды хозяев – «Донбасс» смог дважды за 30 секунд прошить Тимура Мамедова, получив комфортное преимущество и оставив фактически недосягаемой для харьковчан разницу в счёте. На этот раз голевые баллы на свой счёт записали Виталий Лялька, который сегодня выступал в роли капитана команды, и Сергей Кузьмик.

Заключительный отрезок встречи прошёл по сценарию первого периода – «Донбасс» полностью завладел игровым преимуществом и смог забросить ещё одну шайбу в ворота противника, а «Динамо», в свою очередь, было вынуждено играть роли догоняющих и обороняться.

Таким образом Виталий Лялька оформил дубль, дончане записали на свой счёт очередные три очка и седьмую победу подряд, а харьковчане вновь напоролись на одни и те же ошибки, которые от матча к матчу не позволяют им удерживать положительные результаты.

МХК «Динамо» – «Донбасс» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Мазур (Романенко, Пуголовкин), 3:43; 1:1 Чердак, 14:04; 1:2 Лялька (Мазур), 29:23; 1:3 Кузьмик (Костиков, Кирющенков), 29:59; 1:4 Лялька, 43:35.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец - Дегтярёв (А), Забулонов - Поддубный, Наливайко - Лисин, Бабчук - Скребела; Чердак (К) - Халин - Олейник, Худяков - Максименко (А) - Болдырев, Колядинский - Сиротенко - Шматько, Гайдамака - Праведный - Пойманов.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко (А), Жовнир - Александров, - Григорьев; Лялька (К) - Мазур - Пуголовкин, Кирющенков (А) - Кузьмик - Костиков, Моисио - Разумов - Денискин, Новиков - Карпенко - Мостовой.