Скачать
Пятница, 21.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)

Донбасс в Харькове вырвал три очка у МХК Динамо

Донбасс в Харькове вырвал три очка у МХК Динамо
08:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

Новости спорта: В Харькове состоялся матч перенесённого 22 тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между МХК «Динамо» и «Донбассом»

Поединок дончане начали с заброшенной шайбы в ворота Тимура Мамедова – отличился Вадим Мазур на третьей минуте встречи. Однако ещё до первого перерыва капитану "динамовцев" Владимиру Чердаку удалось сравнять счёт на табло и позволить своей команде уйти на перерыв в хорошем настрое.

Вторая двадцатиминутка выдалась не настолько удачной для команды хозяев – «Донбасс» смог дважды за 30 секунд прошить Тимура Мамедова, получив комфортное преимущество и оставив фактически недосягаемой для харьковчан разницу в счёте. На этот раз голевые баллы на свой счёт записали Виталий Лялька, который сегодня выступал в роли капитана команды, и Сергей Кузьмик.

Заключительный отрезок встречи прошёл по сценарию первого периода – «Донбасс» полностью завладел игровым преимуществом и смог забросить ещё одну шайбу в ворота противника, а «Динамо», в свою очередь, было вынуждено играть роли догоняющих и обороняться.

Таким образом Виталий Лялька оформил дубль, дончане записали на свой счёт очередные три очка и седьмую победу подряд, а харьковчане вновь напоролись на одни и те же ошибки, которые от матча к матчу не позволяют им удерживать положительные результаты.

МХК «Динамо» – «Донбасс» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Мазур (Романенко, Пуголовкин), 3:43; 1:1 Чердак, 14:04; 1:2 Лялька (Мазур), 29:23; 1:3 Кузьмик (Костиков, Кирющенков), 29:59; 1:4 Лялька, 43:35.

МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец - Дегтярёв (А), Забулонов - Поддубный, Наливайко - Лисин, Бабчук - Скребела; Чердак (К) - Халин - Олейник, Худяков - Максименко (А) - Болдырев, Колядинский - Сиротенко - Шматько, Гайдамака - Праведный - Пойманов.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко (А), Жовнир - Александров, - Григорьев; Лялька (К) - Мазур - Пуголовкин, Кирющенков (А) - Кузьмик - Костиков, Моисио - Разумов - Денискин, Новиков - Карпенко - Мостовой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, ХК Донбасс, УХЛ, МХК Динамо.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
02 Роналду: Футболисты Ромы умоляли меня прекратить дриблинг
03 Усик - боксер года по версии ESPN
04 УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
05 12-й раунд боя Уайлдер - Фьюри признан лучшим раундом 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь