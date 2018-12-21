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Стали известны чемпионы Украины по шахматам 2018

Стали известны чемпионы Украины по шахматам 2018
09:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Для харьковчанина Антона Коробова – это третий титул, львовянка Наталья Букса победила впервые.

В Киеве завершился чемпионат Украины по шахматам среди мужчин и женщин. В турнире принимало по 10 человек, которые выявляли победителя по круговой системе.

У мужчин победителем турнира стал Антон Коробов, который набрал – 5,5 очков. Этот третий титул в карьере Коробова. Ранее он становился чемпионом Украины в 2002 и 2012 годах.

Турнирное положение: Коробов – 5,5, Кузубов – 5, Пономарев – 5, Моисеенко – 5, Кравцив – 4,5, Баклан – 4,5, Бернадский – 4, Голубка – 4, Ковчан – 4, Богданович – 3,5.

Чемпионкой Украины среди женщин стала Наталия Букса, которая набрала 7 очков. Это первый национальный титул в карьере Буксы.

Турнирное положение: Букса – 7, Гапоненко – 6,5, Осьмак – 5, Долуханова – 4,5, Мартинкова – 4, Рахмангулова – 4, Бабий – 4, Должикова – 3,5, Шпанко – 3,5, Бердник – 3.

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Шахматы, Чемпионат Украины, Антон Коробов, Наталия Букса.
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