Обзор 23 тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч

Новости спорта: Два поражения МХК «Динамо» и победа «Кременчука» в Киеве.

20 декабря завершился 23 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого МХК «Динамо» уступил «Днепру» и «Донбассу», а «Кременчук» в Киеве обыграл «Ледяных Волков».

«Ледяные Волки» - «Кременчук» 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

В этот раз кременчужане прервали череду разгромных счетов в матчах с «Ледяными Волками», обыграв своего оппонента из Киева со счётом 6:2. Неожиданным стало то, что после пропущенных двух шайб, «Волки» смогли сравнять счёт и получить неплохой шанс, чтобы его увеличивать. Однако, киевляне вновь допустили ряд ошибок и не смогли удержать положение в поединке, пропустив сверху ещё 4 шайбы.

Стоит отметить, что в этом матче серьёзную травму получил форвард «Ледяных Волков» Соломон Шапиро – нападающий получил перелом большой берцовой кости на десятой минуте первого периода.

МХК «Динамо» - «Днепр» 0:2 (0:0; 0:2; 0:0)

Можно сказать, что в своём первом матче после международной паузы обе команды ещё "вкатывались" и двухнедельный перерыв всё же дал о себе знать. Достаточно равный матч провели обе команды, а шайбы болельщики увидели только во втором периоде, когда Кирилл Бондаренко и Дмитрий Пугачев за 4 минуты дважды прошили Тимура Мамедова, и таким образом установили окончательный счёт в поединке.

И даже несмотря на довольно острые контратаки харьковчан, счёт до конца третьего периода оставался неизменным. Таким образом, «Днепр» оформил 17-ю победу в чемпионате УХЛ - Пари-Матч, а Олег Петров записал себе в актив уже шестой "сухой" матч.

МХК «Динамо» – «Донбасс» 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Этот матч состоялся в рамках перенесённого 22 тура УХЛ - Пари-Матч и стал вторым кряду для харьковчан против команд верхней тройки турнирной таблицы. Эта усталость дала о себе знать ещё на старте первого периода, когда харьковчане полностью потеряли контроль над игрой и сходу пропустили шайбу от Вадима Мазура.

Однако уже во второй половине периода капитан "динамовцев" Владимир Чердак сравнял счёт в матче и дал своей команде надежду на удачный исход встречи. Но снова за каждую ошибку харьковчане расплачивались пропущенными шайбами и уже к заключительной сирене на табло горели 1:4 в пользу «Донбасса».

Таким образом Виталий Лялька оформил дубль, дончане записали на свой счёт очередные три очка и седьмую победу подряд, а харьковчане вновь напоролись на одни и те же ошибки, которые от матча к матчу не позволяют им удерживать положительные результаты.

Напомним, что 24 тур чемпионата УХЛ-Пари-Матч состоится уже 22 и 23 декабря. 22 декабря сначала в 13:50 встретятся МХК «Динамо» и «Белый Барс» (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а потом в 17:00 сойдутся «Кременчук» и «Донбасс» (прямая трансляция – телеканал XSPORT). 23 декабря в 13:30 в Киеве тур закроют «Ледяные Волки» и «Днепр» (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua).