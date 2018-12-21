Сергей Бубка переизбран президентом НОК Украины

Новости спорта: Сегодня на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины.

Президентом НОК Украины на следующие 4 года был переизбран Олимпийский чемпион Сергей Бубка. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"После завершения успешной спортивной карьеры прославленный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка эффективно работает на посту спортивного управленца. Он входит в руководство мирового спорта, будучи членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций", - говорится в сообщении.

В работе Ассамблеи приняли участие атлеты-олимпийцы, руководители национальных федераций, региональных центров Олимпийского комитета, физкультурно-спортивных обществ, представители общественных и государственных организаций.

Также были выбраны вице-президенты, состав Исполкома и ревизионной комиссии НОК Украины.