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Сергей Бубка переизбран президентом НОК Украины

Сергей Бубка переизбран президентом НОК Украины
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Сегодня на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины.

Президентом НОК Украины на следующие 4 года был переизбран Олимпийский чемпион Сергей Бубка. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"После завершения успешной спортивной карьеры прославленный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка эффективно работает на посту спортивного управленца. Он входит в руководство мирового спорта, будучи членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций", - говорится в сообщении.

В работе Ассамблеи приняли участие атлеты-олимпийцы, руководители национальных федераций, региональных центров Олимпийского комитета, физкультурно-спортивных обществ, представители общественных и государственных организаций.

Также были выбраны вице-президенты, состав Исполкома и ревизионной комиссии НОК Украины.

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Сергей Бубка, Национальный олимпийский комитет, НОК Украины.
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