Вита Семеренко: Многие нас поливали грязью после неудачных стартов

Новости спорта: Вита Семеренко прокомментировала результату женской спринтерской гонки в Нове-Место.

4 украинки вошли в топ-15, а лучший среди них результат показала Вита Семеренко - 7-й.

"Многие нас поливали грязью после нескольких неудачных стартов, но мы доказали, что мы сильная команда. Большое спасибо тренерскому штабу – они верили в нас и знали, что нужно просто немножко потерпеть. Я немного расстроилась, когда увидела свой стартовый номер, но теперь я довольна. Трасса заглянцевалась, и у лыж было отличное скольжение".

"Мне было легче работать, чем, скажем, Вале. Ведь перед началом гонки выпало сантиметров пять свежего снега. На предыдущих гонках я на стрельбе слишком хотела попасть прямо в "10-ку", хотя главное – попасть просто в черный круг. От большого желания и были промахи. Сегодня тоже не удалось избежать его, но он – рабочий. В следующий раз будет чисто".

"Зато удалось хорошо поработать на скорость. Мы провели очень длительный период времени в горах, никогда мы там еще не сидели так долго. Организм восстанавливается далеко не сразу. Но вот время пришло, и мы уже можем показывать хорошие результаты и бороться за высокие места", - сказала Вита Семеренко.

В субботу в 18:00 стартует женская гонка преследования.