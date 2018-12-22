Фуркад примет участие в персьюите в Нове-Место

Новости спорта: Мартен Фуркад планирует принять участия к гонке преследования в Нове-Место.

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад планирует выступить в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), которая состоится 22 декабря, сообщает L’Equipe.

Фуркад провалил спринт, заняв 43-е место. После неудачной гонки француз заявил, что с большой долей вероятности пропустит гонку преследования.

По данным источника, Фуркад проконсультировался с тренерами и принял решение об участии в гонке преследования. На первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) Фуркад после неудачного выступления в спринте снялся с гонки преследования по ходу дистанции.

После серии неудач Фуркад заявил, что неправильно подготовился к сезону. В то же время француз выразил уверенность, что на следующих этапах Кубка мира его результаты улучшатся.