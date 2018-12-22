Павелко избран вице-президентом НОК Украины

Новости спорта: Президент Федерации футбола Украины и член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины Андрей Павелко избран вице-президентом комитета.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"21 декабря состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины, во время которой Сергей Бубка был переизбран на пост президента НОК, а президент Федерации футбола Украины и член Исполкома НОК Андрей Павелко избран вице-президентом комитета", - говорится в сообщении.

Андрей Павелко с 2009 года возглавляет Национальный олимпийский комитет в Днепропетровской области и является членом Исполкома НОК. За время его работы областное отделение НОК стало одним из лидеров в развитии олимпийского движения в Украине.

Как сообщал Укринформ, 21 декабря на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины. Президентом НОК Украины на следующие 4 года был переизбран Олимпийский чемпион Сергей Бубка.