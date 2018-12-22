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Павелко избран вице-президентом НОК Украины

Павелко избран вице-президентом НОК Украины
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Президент Федерации футбола Украины и член Исполкома Национального олимпийского комитета Украины Андрей Павелко избран вице-президентом комитета.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"21 декабря состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины, во время которой Сергей Бубка был переизбран на пост президента НОК, а президент Федерации футбола Украины и член Исполкома НОК Андрей Павелко избран вице-президентом комитета", - говорится в сообщении.

Андрей Павелко с 2009 года возглавляет Национальный олимпийский комитет в Днепропетровской области и является членом Исполкома НОК. За время его работы областное отделение НОК стало одним из лидеров в развитии олимпийского движения в Украине.

Как сообщал Укринформ, 21 декабря на Олимпийской базе в Конче-Заспе состоялась XXXIII отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Национального олимпийского комитета Украины. Президентом НОК Украины на следующие 4 года был переизбран Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

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Андрей Павелко, ФФУ, Футбол, НОК Украины, Новости футбола.
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