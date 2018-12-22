Бубка поздравил НОК Украины с днем рождения

Новости спорта: Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил всю Олимпийскую семью Украины с днем основания организации.

В своем поздравлении, которое появилось на официальном сайте НОК Украины, Сергей Бубка отметил, что "амбициозная команда НОК Украины постоянно движется вперед. Нам есть чем гордиться и над чем работать".

В своем поздравлении Сергей бубка напомнил, что именно 28 лет назад, 22 декабря 1990 года I Генеральная ассамблея основателей приняла решение создать национальный олимпийский комитет Украины. Таким образом, на международной арене появилась влиятельная организация, авторитет которой признают и глубоко уважают во всем мире.

Уникальные проекты НОК, направленные на распространение олимпийских ценностей, воспитание здоровой нации и нового поколения чемпионов, привлекают все больше украинцев и получили высокое признание мирового сообщества – Национальный олимпийский комитет Украины был признан одним из лучших в мире.

"Дорогие друзья! Искренне поздравляю великую украинскую Олимпийскую семью со знаковой датой для всего нашего спорта – Днем основания Национального олимпийского комитета! Искренне благодарю всех, кто своим трудом и поступками постоянно подтверждает верность олимпийским идеалам, а своими достижениями прославляет Украину по всему миру. Мы творим историю вместе. Поэтому желаю всем нам уверенно двигаться вперед, верить в собственные силы, развиваться и совершенствоваться. Олимпийского задора, спортивной настойчивости и новых побед", - отметил Бубка.