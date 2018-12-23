Российский биатлонист Шипулин может не вернуться в биатлон

Новости спорта: Олимпийский чемпион Антон Шипулин может отказаться от планов по возобновлению карьеры после Нового года.

Внезапная новость о том, что Шипулин вместо отборочных стартов «Ижевской винтовки» выступит на «Рождественской гонке» в Германии, скорее всего, связана именно с этим. Шипулин в свойственном ему стиле принимает ключевые решения очень долго и может всё поменять в последний момент. Но сейчас всё идет к тому, что на следующей неделе Антон окончательно повесит лыжи и винтовку на гвоздь, информирует «Спорт-экспресс».

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Антон объявит обо всём сам, я за него этого делать не буду. Возможно, информация будет уже на этой неделе», – сказал Драчёв.