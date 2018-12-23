Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Бэйл выиграл две индивидуальные награды на Клубном чемпионате мира
Бэйл выиграл две индивидуальные награды на Клубном чемпионате мира
Беринчик нокаутировал Кристобаля
Беринчик нокаутировал Кристобаля
УПЛ создаст единый телепул со следующего сезона
УПЛ создаст единый телепул со следующего сезона

Российский биатлонист Шипулин может не вернуться в биатлон

Российский биатлонист Шипулин может не вернуться в биатлон
08:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Олимпийский чемпион Антон Шипулин может отказаться от планов по возобновлению карьеры после Нового года.

Внезапная новость о том, что Шипулин вместо отборочных стартов «Ижевской винтовки» выступит на «Рождественской гонке» в Германии, скорее всего, связана именно с этим. Шипулин в свойственном ему стиле принимает ключевые решения очень долго и может всё поменять в последний момент. Но сейчас всё идет к тому, что на следующей неделе Антон окончательно повесит лыжи и винтовку на гвоздь, информирует «Спорт-экспресс».

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Антон объявит обо всём сам, я за него этого делать не буду. Возможно, информация будет уже на этой неделе», – сказал Драчёв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Антон Шипулин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик нокаутировал Кристобаля
03 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
04 Бокс. Митрофанов уверенно победил Муржикнели
05 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Нове Место 22.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь