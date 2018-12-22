Динамо сумело обыграть Белый Барс со счетом 3:2

Новости спорта: Харьковчане прервали девятиматчевую серию поражений.

В субботу, 22-го декабря, состоялся поединок регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч, в котором встречались МХК «Динамо» и ХК «Белый Барс».

Первыми в матче сумели отличиться гости, однако еще до конца периода харьковские хоккеисту сумели отыграться.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Болдырев отличился в меньшинстве дебютной шайбой в составе «Динамо». Впрочем, уже через несколько минут «Белый Барс» восстановил паритет в матче.

Решающим стал третий период. “Бело-синие”, усилиями Игоря Худякова, сумели забросить третью шайбу и добыть победу в матче.

МХК «Динамо» – ХК «Белый Барс» 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Ядловский (Куцевич, Качан – больш.), 5:36, 1:1 Чердак (Поддубный – меньш.), 19:08, 2:1 Болдырев (меньш. 5х3), 28:01, 2:2 Лесников (Качан), 31:59, 3:2 Худяков (Болдырев, Максименко), 51:25.