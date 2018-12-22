Пидручный: Передо мной упало несколько человек

Новости спорта: Украинский биатлонист прокомментировал свой успех в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Член сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги гонки преследования в чешском Нове Место.

“Сегодня были довольно тяжелые погодные условия, поэтому при хорошей стрельбе можно было рассчитывать на позитивный результат. Я это понимал и в первую очередь рассчитывал именно на стрельбу. На трассе пытался аккуратно проходить спуски, ведь передо мной упало несколько человек. Например, Пайфер упал рядом со мной, и я еле успел среагировать.

Я со старта зацепился за группу Пайфера и пробежал с ними два круга. На последнем круге мне сообщили, что я вышел со стрельбы шестым, так что понимал, что борюсь за цветочную церемонию”,- цитирует Пидручного biathlon.com.ua.

Напомним, что украинец финишировал 6-м в гонке преследования. Триумфатором этого забега стал норвежец Йоханнес Бе.