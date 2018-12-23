Йоханнес Бе: Все будут думать о Рождестве, а я спокойно выиграю масс-старт

Новости спорта: Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

К слову, вторым стал россиянин Александр Логинов, третьим — брат Йоханнеса, Тарьей Бё. А украинец Пидручный пришел на финиш шестым, пропустив перед собой Мартена Фуркада.

«Тяжёлая гонка, в сложных погодных условиях. Четыре промаха — это много, но при таком ветре в целом нормально. Конечно, ещё не могу быть довольным стрельбой, но пока как есть, так есть.

Думаю, Тарьей проделал хорошую работу сегодня, большой молодец. В масс-старте постараюсь выступить лучше. Надеюсь, все остальные будут думать о Рождестве, а я спокойно выиграю гонку», — передаёт слова Йоханнеса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31:59.0 (1+0+2+1)

2. Александр Логинов (Россия) — +6,2 (1+1+1+1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) — +23,9 (0+0+0+1)