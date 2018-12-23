Санитра: Очень доволен выступлением Пидручного

Новости спорта: Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал мужской персьют.

Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал гонку преследования в Нове-Место, в котором Дмитрий Пидручный занял 6-е место.

"Я сегодня очень доволен выступлением Димы Пидручного. Надо сказать, что и Артем Прима, и Сергей Семенов сделали все, что было возможно. На стрельбище было сложно – в зависимости от установки ветер менялся.

Но Дима уже на пристрелке был сосредоточен и готов к гонке. Рад, что и ногами он показал себя достойно, смог бороться на лыжне с соперниками самого высокого класса. Гонка прошла так, как мы хотели. Подождем результаты – будет видно, кто попадает в масс-старт, а кто – нет.

Ребята провели хорошую гонку, желаем и нашим женщинам удачи на стрельбище – это сегодня очень важно, ну, и хороших лыж. Сегодняшняя суббота может стать очень счастливой для наших болельщиков", – сказал Санитра.