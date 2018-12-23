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Биатлон. Второй раз в истории 5 украинских биатлонисток выступят в масс-старте

Биатлон. Второй раз в истории 5 украинских биатлонисток выступят в масс-старте
09:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В гонке с массовым стартом принимают участие топ-30 сильнейших биатлонистов мира.

Украинские биатлонистки на этапе в Нове-Место добились серьезного достижения – пятером квалифицировались в масс-старт.

Елена Пидгрушная и Юлия Джима - как спортсменки, занимающие 19-е и 24-е место в общем зачете, а сестры Семеренко и Настя Меркушина - как героини этапа в Нове-Место.

Лишь во второй раз в истории пятеро украинок получили право стартовать в гонке, где принимают участие топ-30 сильнейших спортсменов мира.

До этого единственным разом, когда пять украинских биатлонисток стартовали в масс-старте был Холменколлен в сезоне 12/13 годов.

Мужской масс-старт в Нове-Место в воскресенье, 23 декабря, начнется в 12:45, женский - в 15:30.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Нове-Место-2018.
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