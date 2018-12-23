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Пидручный: Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров

Пидручный: Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров
14:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский биатлонист выразил свое недовольство после неудачного масс-старта.

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный поделился своим негодованием после неудачного масс-старта в Нове Место.

“Гонка сегодня выдалась просто ужасной. Может у кого-то и были лыжи хуже наших, но даже тренировочные были бы лучше. Да и вообще, за три этапа Кубка мира лишь один раз угадали с лыжами.

Вчера тоже были не лучшие, а такие посредственные, но сегодня просто ужас. Понабирали в сервис-команду каких-то аматоров из непонятных стран. Каждый раз жалуешься им на лыжи, а они говорят, что спортсмены такие. Почему-то в прошлом сезоне нормально боролись и за год лишь 1-2 раза не угадали с лажами, а тут – один раз за пол сезона хорошие лыжи.

На каждом подъеме по 20 секунд из-за лыж проигрывал. У меня нет слов. Надеюсь, президент услышит нас”,- приводит слова Пидручного biathlon.com.ua.

Напомним, что Дмитрий завершил масс-старт на 17-й строчке. Сегодня так же состоится женская гонка с массовым стартом.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
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