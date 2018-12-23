Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Соперник Шахтера в Лиге Европы разгромлен Баварией (Видео)
Соперник Шахтера в Лиге Европы разгромлен Баварией (Видео)

Бе: Думаю, это была моя лучшая гонка в жизни

Бе: Думаю, это была моя лучшая гонка в жизни
16:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Норвежец в восторге от своего результата в масс-старте.

Лидер индивидуального зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе прокомментировал победную гонку с массовым стартом в чешском Нове Место.

“Сегодня я стрелял и бежал на победу. Думаю, что это моя лучшая гонка в жизни. Последние три этапа были трудными: разные погодные условия, ветер, снег, дождь, солнце. Кажется, мы испробовали все, что только возможно. Было весьма любопытно смотреть за тем, как мы можем справляться со всем этим.

Во время паузы я постараюсь не зацикливаться на своих успехах и просто буду готовиться к январю”,- цитирует биатлониста championat.com.

Напомним, что в этой гонке принимали участие два украинских спортсмена. Дмитрий Пидручный занял 17-ю строчку, а вот Артем Прима прибежал 27-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
03 Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
04 Беринчик нокаутировал Кристобаля
05 Бокс. Стивенсон вышел из комы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь