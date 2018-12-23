Бе: Думаю, это была моя лучшая гонка в жизни

Новости спорта: Норвежец в восторге от своего результата в масс-старте.

Лидер индивидуального зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе прокомментировал победную гонку с массовым стартом в чешском Нове Место.

“Сегодня я стрелял и бежал на победу. Думаю, что это моя лучшая гонка в жизни. Последние три этапа были трудными: разные погодные условия, ветер, снег, дождь, солнце. Кажется, мы испробовали все, что только возможно. Было весьма любопытно смотреть за тем, как мы можем справляться со всем этим.

Во время паузы я постараюсь не зацикливаться на своих успехах и просто буду готовиться к январю”,- цитирует биатлониста championat.com.

Напомним, что в этой гонке принимали участие два украинских спортсмена. Дмитрий Пидручный занял 17-ю строчку, а вот Артем Прима прибежал 27-м.