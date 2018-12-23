Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

Новости спорта: Анастасия Кузьмина в борьбе с Доротеей Вирер выиграла первый масс-старт сезона на этапе Кубка мира в Нове Место.

Два промаха на стрельбище Кузьмина компенсировала отличной скоростью на лыжне. С последнего огневого рубежа Анастасия убежала одновременно с лидером Кубка мира Вирер, но без проблем сбежала от итальянки и отправилась навстречу первой победе в сезоне и 14-й в карьере.

Вирер на последнем круге ухитрилась упустить место на подиуме. Второй за счет невероятного рывка на финальном километре стала Паулина Фиалкова, а бронзу добыла француженка Анаис Шевалье.

Украина во второй раз в истории делегировала в масс-старт пять спортсменок, но успешной эта гонка для команды не стала. Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая с тремя кругами штрафа заняла только 18-е место. И снова есть вопросы по работе лыж – Пидгрушная пропустила вперед спортсменок с 4,5 и 6 штрафными кругами.

Анастасия Меркушина и сестры Семеренко финишировали за пределами топ-20.

Результаты гонки:

1. Анастасия Кузьмина (Словакия, 1+0+0+1) 35:34,4

2. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+1+1) +12,1

3. Анаис Шевалье (Франция, 1+1+1+0) +13,3

...

18. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0+1+1) +1:49,2

20. Юлия Джима (Украина, 0+0+2+1) +1:57,2

23. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +2:04,3

24. Валя Семеренко (Украина, 0+1+1+1) +2:30,0

29. Вита Семеренко (Украина, 1+1+2+1) +4:01,8