Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

Прокунин: Гонка сложилась не так, как хотелось

Прокунин: Гонка сложилась не так, как хотелось
17:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тренер женской сборной Украины прокомментировал результаты масс-старта.

Наставник женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин оценил выступление своих подопечных в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место.

“Сегодня, конечно, гонка сложилась не так, как нам бы этого хотелось. Как говорится, результат на табло. Нам остается работать дальше. Поправим некоторые аспекты и все будет в порядке.

Пять человек выступили в масс-старте – хороший результат. Но это не оправдание сегодняшним итогам, мы должны выступать лучше. Сейчас соберемся, проанализируем гонку и поговорим.

Девчонки на несколько дней отправятся домой, побудут с родными, зарядятся новыми эмоциями, а 29-го мы встретимся в Хохфильцене на предновогоднем сборе и уже отуда отправимся в Оберхоф”,- заявил Прокунин в эфире UA-Перший.

Напомним, что из 5 наших представительниц в масс-старте лишь 2 сумели попасть в топ-20. Сегодня также завершился мужской масс-старт, в котором Дмитрий Пидручный показал лучший результат в своей команде, забравшись на 17-ю строчку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Андрей Прокунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
03 Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
04 Беринчик нокаутировал Кристобаля
05 Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь