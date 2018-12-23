Прокунин: Гонка сложилась не так, как хотелось

Новости спорта: Тренер женской сборной Украины прокомментировал результаты масс-старта.

Наставник женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин оценил выступление своих подопечных в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место.

“Сегодня, конечно, гонка сложилась не так, как нам бы этого хотелось. Как говорится, результат на табло. Нам остается работать дальше. Поправим некоторые аспекты и все будет в порядке.

Пять человек выступили в масс-старте – хороший результат. Но это не оправдание сегодняшним итогам, мы должны выступать лучше. Сейчас соберемся, проанализируем гонку и поговорим.

Девчонки на несколько дней отправятся домой, побудут с родными, зарядятся новыми эмоциями, а 29-го мы встретимся в Хохфильцене на предновогоднем сборе и уже отуда отправимся в Оберхоф”,- заявил Прокунин в эфире UA-Перший.

Напомним, что из 5 наших представительниц в масс-старте лишь 2 сумели попасть в топ-20. Сегодня также завершился мужской масс-старт, в котором Дмитрий Пидручный показал лучший результат в своей команде, забравшись на 17-ю строчку.