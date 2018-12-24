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Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат

Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
07:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Завоевавший «золото» на Олимпиаде-2012 Алексей Торохтий не прошел допинг-тест

IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) сообщила о положительной допинг-пробе украинца Алексей Торохтия, который завоевал золотую медаль в категории до 105 кг на Олимпийских играх в 2012-м году.

В пробе атлета обнаружен анаболический агент: дегидрохлорметилтестотерон

От комментариев относительно дальнейших санкций, которые могут быть применены к спортсмену, IWF пока воздерживается.

Кроме того, IWF отстранила представителя Узбекистана Руслана Нурудинова, занявшего в Лондоне четвертое место в весе до 105 кг. В его пробе после перепроверки найдены дегидрохлорметилтестостерон и станозолол. Нурудинов – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и победитель чемпионата мира-2013. Также отстранены двукратная чемпионка Европы Мелине Далузян (Армения) и белорус Николай Новиков.

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Все по теме:

Олимпийские игры-2012, Тяжелая атлетика, Алексей Торохтий, Новости тяжелой атлетики.
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