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У именитого бойца UFC нашли допинг

У именитого бойца UFC нашли допинг
09:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главный бой последнего турнира в году под угрозой срыва из-за допинга Джона Джонсона.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонсон сдал положительный тест на допинг. В пробе спортсмена обнаружены следы анаболического стероида туринабола.

Как сообщает MMA Junkie, турнир UFC 232, в главном бою которого Джон Джонс должен встретиться с Александром Густафссоном, перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелесока. Такое решение принято в связи с расследованием атлетической комиссии штата Невада.

«Положительный тест Джонса — пока не нарушение. Тест мог показать те же следы туринабола, что были зафиксированы уже раньше. То есть не новую дозу, а следы той, за которую Джонс был дисквалифицирован.

Сейчас у него найден 1 пикограмм стероида. Это одна-триллионная грамма. Если вы возьмете щепотку соли и разделите ее на столе на 50 миллионов частей — это и будет пикограмм. Сейчас мы ждем начала работы с USADA и комиссией Калифорнии для полноценного расследования. Пока ивент не отменяется, просто переезжает в Лос-Анджелес на те же сроки — 29 декабря», — сказал специалист UFC по работе с атлетическими комиссиями Джефф Новицки.

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UFC, Джон Джонсон, Новости UFC, MMA Junkie.
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