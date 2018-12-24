Чемпионка Европы по плаванию попалась на допинге

Новости спорта: Кира Туссен сдала положительный допинг-тест на мировом первенстве.

Всемирная федерация плавания обвинила голландскую пловчиху Киру Туссен в употреблении запрещенного препарата. Об этом сообщает de Volkskrant.

Допинг-тест, сданный 2 ноября во время чемпионата мира в Пекине, дал положительный результат. В крови был обнаружен тулобетерол (препарат, расширяющий дыхательные пути). При этом отмечается, что Туссен страдает астмой, поэтому использует данный препарат, зарегистрированный только в семи странах мира. Тулобетерол может попасть в организм через ингалятор или через пластырь.

"Это было ужасно. Я плакала большую часть пути. Очень обидно, что не смогла принять участие в чемпионате мира. Последние несколько недель были кошмарными", – сказала Туссен.

Если вина пловчихи будет доказана, то голландской спортсменке грозит дисквалификация на два года.

Напомним, что Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила чемпиона Олимпиады в Лондоне украинца Алексея Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной Международным олимпийским комитетом перепроверки допинг-проб спортсменов.

Как отмечается в сообщении, после повторного анализа проб штангистов с лондонской Олимпиады в их образцах мочи обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.