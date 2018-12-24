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Биатлон: кто из украинцев примет участие в Рождественской гонке

Биатлон: кто из украинцев примет участие в Рождественской гонке
20:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Соревнование состоится в Гельзенкирхене 29-го декабря.

28-летняя украинская биатлонистка Юлия Джима и 31-летний украинский биатлонист Артем Прима примут участие в традиционной Рождественской гонке, которая состоится 29-го декабря в немецком Гельзенкирхене.

Всего в Рождественской гонке выступят 10 пар:

1. Дениз Херманн и Симон Шемп (Германия);

2. Ванесса Хинц и Эрик Лессер (Германия);

3. Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландентингер (Австрия);

4. Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия);

5. Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин (Россия);

6. Юлия Джима и Артем Прима (Украина);

7. Анаис Бескон и Эмильен Жакелен (Франция);

8. Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия);

9. Фуюки Татидзаки и Микито Татидзаки (Япония);

10. Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия).

В прошлом году Джима в паре с бельгийцем Михаэлем Решем заняли пятое место. Для Примы это будет первая Рождественская гонка в карьере.

Рождественская гонка — ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене с 2002-го года.

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Биатлон, Рождественская гонка, Юлия Джима, Новости биатлона.
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