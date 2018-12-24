Нурмагомедов: Перенесите мой суд в Россию

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов хочет судиться с командой Конора Макгрегора в России.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов потребовал, чтобы руководство организации перенесло слушание Атлетической комиссии штата Невада в Россию. Слушание связано с беспорядком во время боя россиянина с Конором Макгрегором, когда Нурмагомедов перепрыгнул через октагон и набросился на члена команды соперника, после чего началась массовая драка.

С таким предложением Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дана Уайту в Twitter.

"Перенесите мой суд в Россию", - написал Нурмагомедов.

Отметим, что Атлетическая комиссия приостановила лицензии обоих бойцов. А также удерживает половину гонорара Нурмагомедова за бой в размере 2 миллионов долларов до завершения разбирательств. Слушание должно было пройти 10 декабря, но позже его перенесли на 29 января 2019 года.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов заплатить по решению сюда, потому как ему плевать.