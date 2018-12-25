Джон Джонс снова попался на допинге

Новости спорта: В допинг-пробе бойца Джона Джонса обнаружен туринабол.

UFC решил перенести свое шоу UFC 232 из Лас-Вегаса, штат Невада в Лос-Анджелес, штат Калифорния, сообщает f4wonline.com.

Все из-за того, что в декабре в пробах Джона Джонса обнаружили одну триллионую грамма туринабола. Того самого вещества, из-за которого Джонса отстраняли в 2017 году на 15 месяцев.

В UFC считают, что Джонс не употреблял допинг, а найденный туринабол это остатки от прошлого употребления.

Действительно количество вещества насколько мало, что на нарушение антидопинговых правил это не тянет. Тем не менее, Атлетическая комиссия Невады не успеет провести расследование и выдать Джонсу лицензию на бой с Александром Густаффсоном, который состоится 30 декабря.

Поэтому весь турнир был перенесен в другой штат.