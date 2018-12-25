Именитый биатлонист может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Новости спорта: Спортсмен может не вернуться в активным выступлениям.

Российский биатлонист Антон Шипулин планирует объявить о завершении спортивной карьеры из-за проблем с сердцем, сообщает Ura.ru.

Спортсмен не собирается принимать участие в «Ижевской винтовке», которая является отборочным соревнованием для участия в Кубке мира. Вместо этого россиянин намерен выступить вместе с Екатериной Юрловой на коммерческом турнире «Рождественская гонка», который пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.

Ранее спортсмен сообщил, что не готов к возвращению в биатлон.

Также сообщалось, что Шипулина подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Шипулин не вошел в состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Это решение биатлонист принял сам, поскольку он автоматически отбирался в состав команды благодаря третьему месту в прошлогоднем рейтинге Кубка мира.