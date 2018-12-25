Ледяные Волки и Донбасс выдали настоящий триллер в матче УХЛ

Новости спорта: Впереди у дончан матч против "Кременчука", а киевлян ждут матчи с "Днепром".

В Киеве состоялся первый матч 25-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором «Ледяные Волки» принимали «Донбасс». Для киевской команды эта встреча стала второй за два дня, и едва ли кто ожидал, что "волки" дадут бой шестикратному чемпиону Украины.

Тем не менее, именно «Ледяным Волкам» под занавес первого периода удалось открыть счёт: Никита Шабанов выехал из-за спин защитников, и точным броском отправил шайбу в сетку ворот Богдана Дьяченко.

Счёт 1:0 продержался на табло почти 15 минут, когда Виталий Лялька обыграл четырёх полевых игроков "волков" и реализовал большинство. Правда, уже спустя пять минут команде Николая Сидорова удалось вновь выйти вперёд – численное преимущество реализовал Алексей Черемнов.

На третий период «Донбасс» вышел обозлённым, а «Ледяным Волкам» дала знать о себе физическая усталость – за шесть минут в стане дончан ещё дважды отличился Виталий Лялька, по шайбе также забросили Илья Коренчук и Сергей Кузьмик. На 55-й минуте «Ледяные Волки» сократили разрыв благодаря Никите Шабанову, но больше отметиться в воротах Сергея Костенко киевлянам не удалось.

«Донбасс» переигрывает «Ледяных Волков», дважды уступая по ходу встречи, и продолжает подготовку к последнему официальному матчу в 2018 году, который состоится 29 декабря в Дружковке. Соперником дончан станет «Кременчук». «Ледяным Волкам» же предстоит двухдневный выезд в Херсон – киевляне проведут две встречи с «Днепром» 29 и 30 декабря.

Обзор матча:

«Ледяные Волки» - «Донбасс» 3:5 (1:0; 1:1; 1:4)

Шайбы: 1:0 Шабанов (Дворник, Черемнов), 19:55. 1:1 Лялька - больш., 34:22. 2:1 Черемнов (Шабанов, Дворник), 39:19. 2:2 Лялька (Пуголовкин), 46:06. 2:3 Коренчук (Лялька), 47:56. 2:4 Кузьмик (Костиков), 51:52. 2:5 Лялька (Пуголовкин, Коренчук - больш), 52:52. 3:5 Шабанов (Дворник, Черемнов), 54:59.

«Ледяные Волки»: Власенко; Сивирин, Чикида, Микульчик, Давыденко, Привалихин; Найдёнов, Дворник, Бурнатов, Боронило, Шабанов, Черемнов, Крючёнкин.

«Донбасс»: Костенко; Григорьев - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Александров; Лялька - Мазур - Пуголовкин, Кирющенков - Кузьмик - Костиков, Карпенко - Разумов - Коренчук, Денискин - Новиков - Моисио.