Шипулин официально объявил о завершении карьеры

Новости спорта: Лидер сборной России все-таки не вернется в биатлон.

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве объявил, что завершит карьеру после «Рождественской гонки»

«Удивлён, что вас так много. Думал, что такие, как я, никому не нужны. „Рождественская гонка“ будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьёзное решение, что на этом моя карьера закончится.

Есть несколько причин. Первая — невыступление на Олимпийских играх, когда возраст подходил к пику. В этом году мы приняли решение с тренером стараться выступать дальше. Но из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало. Писал плюсы и минусы на листочек, чтобы принять верное решение. После прилёта к семье в Екатеринбург я принял окончательное решение. Нету смысла дальше мучить родных и болельщиков.

Также есть ситуация со здоровьем, я уже три раза за последнее время переболел вирусными заболеваниями. В сумме всех этих фактов, я принял такое решение.

Хочу всех поблагодарить, кто был со мной рядом всё это время, болельщикам и родным! Спасибо вам огромное!" — сказал Шипулин.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

В общем зачёте Кубка мира Антон становился вторым в сезонах 2014/15 и 2016/17. На его счету 11 побед на этапах Кубка мира в личных гонках.

В начале октября 2018 года Шипулин сообщил о решении продолжить карьеру, однако на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU не выступал. На минувшей неделе Антон сказал, что намерен принять участие в «Рождественской гонке», которая состоится на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 29 декабря.