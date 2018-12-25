Скачать
Вторник, 25.12.2018
Усик - лучший боксер 2018 года
Усик - лучший боксер 2018 года
Шевченко в море и шапке Санта Клауса поздравил с Рождеством
Шевченко в море и шапке Санта Клауса поздравил с Рождеством
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер

Шипулин официально объявил о завершении карьеры

Шипулин официально объявил о завершении карьеры
11:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер сборной России все-таки не вернется в биатлон.

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве объявил, что завершит карьеру после «Рождественской гонки»

«Удивлён, что вас так много. Думал, что такие, как я, никому не нужны. „Рождественская гонка“ будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьёзное решение, что на этом моя карьера закончится.

Есть несколько причин. Первая — невыступление на Олимпийских играх, когда возраст подходил к пику. В этом году мы приняли решение с тренером стараться выступать дальше. Но из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Я не выходил из комнаты три дня, старался отвлекать себя тренировками, но это не помогало. Писал плюсы и минусы на листочек, чтобы принять верное решение. После прилёта к семье в Екатеринбург я принял окончательное решение. Нету смысла дальше мучить родных и болельщиков.

Также есть ситуация со здоровьем, я уже три раза за последнее время переболел вирусными заболеваниями. В сумме всех этих фактов, я принял такое решение.

Хочу всех поблагодарить, кто был со мной рядом всё это время, болельщикам и родным! Спасибо вам огромное!" — сказал Шипулин.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

В общем зачёте Кубка мира Антон становился вторым в сезонах 2014/15 и 2016/17. На его счету 11 побед на этапах Кубка мира в личных гонках.

В начале октября 2018 года Шипулин сообщил о решении продолжить карьеру, однако на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU не выступал. На минувшей неделе Антон сказал, что намерен принять участие в «Рождественской гонке», которая состоится на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 29 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Антон Шипулин, Сборная России по биатлону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Я не буду ждать Джошуа
02 Хачериди может перейти не в Динамо, а в Шахтер
03 Усик - лучший боксер 2018 года
04 Биатлон: кто из украинцев примет участие в Рождественской гонке
05 Азар может оказаться в Реале с помощью Иско
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь