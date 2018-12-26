Шипулин: Тренером я себя не вижу

Новости спорта: Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, не намерен переходить на тренерскую работу.

«Неоднократно говорил, что тренером я себя не вижу. Мне удалось поработать со многими специалистами, и пришло чёткое понимание, что это очень тяжёлая деятельность, которая мне не подходит. Тем не менее прямо или косвенно я буду связан со спортом. Возможно, с СБР. Возможно, где-то в другом месте. Пока не могу раскрывать все свои планы», — приводят слова Шипулина «Известия».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

В начале октября 2018 года Шипулин сообщил о решении продолжить карьеру, однако на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU не выступал. На минувшей неделе Антон сказал, что намерен принять участие в «Рождественской гонке», которая состоится на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 29 декабря.