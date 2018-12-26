"У них были мачете, ножи, гранаты": боец UFC получил ранение осколком гранаты

Новости спорта: Алекс Оливейра оказался вовлечен в конфликт в родном бразильском городе Тре Риос.

Бразильский боец ММА Алекс Оливейра, выступающий под эгидой UFC, получил на родине осколочное ранение из-за взрыва гранаты.

Он ехал в машине на заправку и увидел, что члены его семьи с кем-то ругаются. По описанию спортсмена, люди, с которыми конфликтовали его родные, были вооружены.

Оливейра попытался разобраться в ситуации, что в конечном счете стоило ему здоровья.

"Я увидел, как один из парней направил на моего напарника пистолет, и это в тот самый момент, когда все толкали друг друга. У них были мачете, ножи, гранаты. Граната была брошена в мою сторону, и я получил осколочное ранение ноги", – приводит слова Алекса MMA Fighting со ссылкой на TV Rio Sul.

Позже Оливейра сумел добраться до больницы, где ему была проведена небольшая операция, в ходе которой извлекли осколки.