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"У них были мачете, ножи, гранаты": боец UFC получил ранение осколком гранаты

&quot;У них были мачете, ножи, гранаты&quot;: боец UFC получил ранение осколком гранаты
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Алекс Оливейра оказался вовлечен в конфликт в родном бразильском городе Тре Риос.

Бразильский боец ММА Алекс Оливейра, выступающий под эгидой UFC, получил на родине осколочное ранение из-за взрыва гранаты.

Он ехал в машине на заправку и увидел, что члены его семьи с кем-то ругаются. По описанию спортсмена, люди, с которыми конфликтовали его родные, были вооружены.

Оливейра попытался разобраться в ситуации, что в конечном счете стоило ему здоровья.

"Я увидел, как один из парней направил на моего напарника пистолет, и это в тот самый момент, когда все толкали друг друга. У них были мачете, ножи, гранаты. Граната была брошена в мою сторону, и я получил осколочное ранение ноги", – приводит слова Алекса MMA Fighting со ссылкой на TV Rio Sul.

Позже Оливейра сумел добраться до больницы, где ему была проведена небольшая операция, в ходе которой извлекли осколки.

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Граната, Бокс, MMA, UFC, Новости бокса, Алекс Оливейра.
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