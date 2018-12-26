Формула-1. Red Bull готов уйти в 2020 году

Новости спорта: В конюшне Red Bull рассматривают вариант с переходом в другие гоночные серии.

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что из-за неопределенности с новым регламентом австрийская конюшня может покинуть Формулу-1 после 2020 года. Марко цитирует Motorsport-Total:

«Соглашение действует до 2020 года. До тех пор пока не будет установлен регламент на двигатели и пока не подпишется Договор согласия, ни Red Bull, ни Honda не будут принимать решения. Мы не собираемся снова попадать в зависимость, как это было в прошлом, когда мы упрашивали, а обещания не выполнялись».

Марко имел ввиду ситуацию 2015 года, когда Red Bull искал нового поставщика двигателей, однако не смог договориться с Mercedes и вернулся к Renault.

«Уйти — это вариант. Или сделать что-то еще, в других гоночных сериях. Для WEC у нас есть гиперкар «Валькирия».

WEC — это чемпионат мира по автогонкам на выносливость. Класс гиперкаров в этой гоночной серии будет введен в сентябре 2020 года, когда он заменит нынешнюю категорию LMP1.