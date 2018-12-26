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ЧУ-2018 по биатлону: результаты женской гонки преследования

ЧУ-2018 по биатлону: результаты женской гонки преследования
15:17 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Блашко выиграла женский персьют, второе место заняла Анна Кривонос, третьей стала Яна Бондарь.

Гонка преследования у женщин на чемпионате Украины в Яворове Львовской области так же, как и у мужчин, стартовала без двух победителей спринта - Надежды Белкиной и Екатерины Бех.

Но женский персьют прошел по другому сценарию - бронзовый призер вчерашней гонки Дарья Блашко лидировала со старта до финиша, лишь после второго рубежа поставив небольшой знак вопроса относительно своей победы. После второй стрельбы лежа Анна Кривонос за счет чистой стрельбы приблизилась к Блашко, допустившей промах. Однако дальше девушки провели стрельбу стоя с аналогичной точностью, а на трассе Блашко была чуть быстрее, выиграв в итоге полминуты у Кривонос.

Главным претендентом на бронзу была Яна Бондарь - она и поднялась на третью ступень пьедестала, даже несмотря на семь штрафных кругов. Хотя перевес над Марией Кручовой в соперничестве за медаль составил всего 13 секунд.

Отметим также четыре чистых огневых рубежа Кристины Дмитренко, которая стала единственной из участников двух сегодняшних гонок, кто прошел стрельбу без штрафа.

Гонка преследования. Женщины

1. Дарья Блашко (0+1+1+0) 32:37,0

2. Анна Кривонос (0+0+1+0) +30,5

3. Яна Бондарь (0+2+3+2) +2:45,5

4. Мария Кручова (3+2+0+0) +2:58,5

5. Оксана Сигети (2+3+2+1) +3:55,9

6. Кристина Дмитренко (0+0+0+0) +3:57,1

Завтра на чемпионате Украины день отдыха, а в пятницу пройдут гонки с массовым стартом.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Персьют.
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