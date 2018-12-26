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Украинский стронгмен "Тягнизуб" получит диплом Книги рекордов Гиннесса

Украинский стронгмен &quot;Тягнизуб&quot; получит диплом Книги рекордов Гиннесса
19:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Украинский стронгмен Олег Скавыш "Тягнизуб" станет 50-тым украинским рекордсменом в Книге рекордов Гиннесса.

Церемония вручения диплома Мирового рекорда Гиннесса Олегу Скавышу состоится 27 декабря в Черноморске. Об этом сообщил эксперт Национального Реестра Рекордов Украины Дмитрий Яицкий в facebook.

"27 декабря в 13.00 в пресс-центре "Одессит" (ул. Пушкинская, 32) состоится церемония вручения диплома Мирового рекорда Гиннеса пятидесятому украинскому рекордсмену стронгмену Олегу Тягнизубу Скавышу. В ноябре 2018 года Тягнизуб установил рекорд Украины и подал заявку на мировой рекорд Гиннесса, перетащив зубами корабль весом 614 тонн.

Заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннеса в Лондоне и подтверждена. Рекорд состоялся и Олег Скавыш Тягнизуб официально признан пятидесятым украинцем, чье имя занесено во всемирный реестр рекордов Гиннеса", - говорится в сообщении.

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Книга рекордов Гиннесса, Стронгмэн, Олег Скавыш, Тягнизуб.
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