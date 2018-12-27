Звезды украинского хоккея потренировались с детьми

Новости спорта: Сергей Варламов, Тимур Гриценко, Всеволод Толстушко и Никита Гордюшин провели мастер-класс для болельщиков

23 декабря на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге состоялось мероприятие "Тренировка со звездой". Генеральный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов, лидеры ХК "Кременчук" Тимур Гриценко, Всеволод Толстушко и Никита Гордюшин провели мастер-класс для воспитанников местной ДЮСШ и болельщиков.

Для всех гостей хоккеисты провели большую экскурсию по реконструированной арене "Айсберг", а также непосредственно на льду показали всем желающим хоккейные "фишки" и приемы, научили кататься на коньках и владеть клюшкой.

"Сегодня у всех желающих появилась возможность потренироваться вместе с легендой украинского хоккея Сергеем Варламовым, а также с лидерами ХК "Кременчук". Это здорово, что подрастающее поколение может своими глазами увидеть, как спортсмены добиваются успеха в своем деле", – сказал исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

О значимости открытых тренировок для воспитанников ДЮСШ рассказал генеральный директор УХЛ Сергей Варламов: "Я очень рад, что сегодня собралось там много болельщиков. В том году на ЛА "Айсберг" была проделана огромная работа и сейчас мы все своими глазами можем в этом убедиться".

В ходе открытой тренировки воспитанники ДЮСШ и болельщики узнали о тонкостях игры в хоккей и смогли получить советы от профессиональных спортсменов, которые с радостью отвечали на все вопросы.

Юная хоккеистка Лиза рассказала о том, что хотела бы почаще бывать на подобных тренировках, а также о своих хоккейных кумирах: "Мне очень понравилась эта тренировка и я рада, что смогла потренироваться с Сергеем Варламовым и ребятами из основной команды. Хотелось бы почаще бывать на таких мероприятиях, ведь я могу получить много советов и понять, что я делаю не так или над чем мне нужно работать".