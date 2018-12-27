Скачать
Четверг, 27.12.2018
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Джокович обошел Модрича в борьбе за звание лучшего спортсмена года
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring
Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий
Ломаченко - лучший боксер мира по версии BoxingTalk, Усик - третий

Сестры Музычук входят в тройку лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам

Сестры Музычук входят в тройку лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Украинка Мария Музычук занимает второе место после второго игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Лидирует чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая после 8 партий 7 очков и опережающая Марию Музычук на 0,5 очка.

В группу игроков, набравших по 6 очков, входит Анна Музычук (3-е место). По 5 очков в активе Анны Ушениной (28-е место), Натальи Жуковой (30) и Инны Гапоненко (36).

В мужском турнире после девяти туров лидируют китайцы Хао Ван, Юй Ян И, россияне Иван Непомнящий и Владислав Артемьев, набравшие по 7 очков. Антон Коробов (6,5 очка) занимает 11-е место, у Александра Зубова (6) - 19-я позиция.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря. Всего в мужском турнире будет сыграно 15 туров, в женском - 12. Призовой фонд мужского турнира по рапиду составляет $350 тыс., чемпион получит $60 тыс. Женщины разыгрывают $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся победительнице мирового первенства.

Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук, Новости шахмат, Быстрые шахматы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 "Бокс - не игрушки": Уайлдер - о травме Стивенсона
03 Украинец сенсационно обыграл лучшего шахматиста планеты Карлсена на ЧМ
04 Украинская биатлонистка Варвинец вышла замуж
05 Поветкин нацелился на Уайта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь