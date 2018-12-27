Сестры Музычук входят в тройку лидеров на чемпионате мира по быстрым шахматам

Новости спорта: Украинка Мария Музычук занимает второе место после второго игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге.

Лидирует чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая после 8 партий 7 очков и опережающая Марию Музычук на 0,5 очка.

В группу игроков, набравших по 6 очков, входит Анна Музычук (3-е место). По 5 очков в активе Анны Ушениной (28-е место), Натальи Жуковой (30) и Инны Гапоненко (36).

В мужском турнире после девяти туров лидируют китайцы Хао Ван, Юй Ян И, россияне Иван Непомнящий и Владислав Артемьев, набравшие по 7 очков. Антон Коробов (6,5 очка) занимает 11-е место, у Александра Зубова (6) - 19-я позиция.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря. Всего в мужском турнире будет сыграно 15 туров, в женском - 12. Призовой фонд мужского турнира по рапиду составляет $350 тыс., чемпион получит $60 тыс. Женщины разыгрывают $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся победительнице мирового первенства.

Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.