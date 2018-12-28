Российский биатлонист выступает на соревнованиях в украинской форме

Новости спорта: Экс-украинцу Александру Жирному после возвращения в Россию не выдали новый комбинезон.

Биатлонист Александр Жирный, четыре года выступавший за Украину, но вернувшийся этим летом в Россию, продолжает выступать в украинской форме.

"Бегаю в украинском комбинезоне потому что регион, за который выступаю не выдал. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать? - цитирует Александра matchtv.ru

После чемпионата России в Ханты-Мансийске в 2014 году мне сказали, что ни в какую команду брать не будут. После этого я вышел на связь с федерацией биатлона Украины и начал вести с ними диалог по поводу перехода.

Украинских корней у меня нет, да и карантин пришлось отсидеть. Язык я не учил. Но за это время начал понимать речь. В команде все разговаривали на русском. Проблем с этим не было.

Друзья, конечно, были удивлены. Кто-то отговаривал: "Зачем? Там начинается война". Был в переходе какой-то риск. Я сам не был уверен, что все будет на 100 процентов гладко в связи с этими событиями. Но потом приехал в команду, начал общаться с людьми и понял, что здесь все будет нормально. Главное - тренируйся, готовься, показывай результат.

Почему все завершилось? У нас была договоренность на олимпийский цикл. Стояла цель — попасть на Игры в Пхенчхан. Жаль, что не получилось. Я старался сделать все возможное, всю работу выполнял. Думаю, на мое непопадание на Олимпиаду повлияла смена тренера. В 2016-м пришел новый наставник, с которым мы не нашли контакт.

Во время обратного перехода со стороны украинской федерации вопросов не было вообще никаких. Все было спокойно. Президент федерации Владимир Брынзак сказал, что никаких препятствий для меня не будет: "Хочешь бегай за Россию, хочешь — не бегай. Дело твое". Я сообщил, что еще сезон повыступаю, а дальше приму решение", - рассказал Жирный.