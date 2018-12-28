Спорт на Новый год: что смотреть на праздники

Новости спорта: Что смотреть любителям спорта во время новогодних праздников.

2019-й год будет богат на спортивные события: одни соревнования сменятся другими, не давая болельщикам заскучать. Аналитики Parimatch представили список интересных спортивных событий для просмотра даже в новогодние праздники: матчи ТОП-5 футбольных лиг, противостояния в хоккее и баскетболе. А сразу после Рождества – теннис и биатлон.

Уже по традиции не будет новогодней паузы в английской Премьер-лиге: клубы начнут играть в первый день 2019 года, а уже 3 января состоится суперматч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль», достойный статуса главного в сезоне.

Также нет продолжительных каникул у наших хоккеистов и баскетболистов, играющих в Украине, где чемпионаты в самом разгаре. Небольшая пауза в 2-3 дня на празднование Нового года – и снова тренировки, игры. Уже 5 января нас ожидает захватывающее противостояние в Кубке Украины по баскетболу Днепр – Запорожье, а 10 января со встреч БК «Киев-Баскет» - МБК «Николаев» и БК «Черкасские Мавпы» - БК «Запорожье» начнется Суперлига Пари-Матч.

Конечно, большинство встреч НХЛ и НБА играются глубокой ночью по киевскому времени, но есть и те, которые пройдут по более удобному для наших болельщиков графику. Как видим, 2019 год готовит нас к захватывающим событиям в мире спорта и новым победам наших любимцев.