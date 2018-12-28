Пожизненно дисквалифицированный Армстронг раскритиковал UFC

Новости спорта: Лэнс Армстронг подверг критике UFC из-за ситуации с Джоном Джонсом.

Американский велосипедист Лэнс Армстронг, который пожизненно дисквалифицирован за применение допинга, рассержен на Джеффа Новицки, вице-президента UFC по вопросам здоровья бойцов, из-за ситуации с бойцом Джоном Джонсом.

Джон перед турниром UFC 233 в очередной раз провалил тестирование на запрещённые препараты. Комментируя это, Джефф заявил, что Джонс, вероятнее всего, не виноват и запрещённый препарат остался в его организме с ещё прошлого употребления стероидов, за которые полутяжеловес уже понёс наказание.

"Пара вопросов. Почему действуют двойной стандарт к Джонсу по сравнению с другими? И давайте сразу к этому перейдём, что об говорят наука и ученые? Я знаю ответ, но пусть звёздный засранец Новицки расскажет об этом", — цитирует Армстронга BJPenn.

Отметим, что на своей прежней должности Новицки играл ключевую роль в деле против Армстронга. По его итогам неоднократный победитель «Тур де Франс» был пожизненно дисквалифицирован, признавшись, что употреблял допинг.