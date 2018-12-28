Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА

Новости спорта: Али Абдель-Азиз уверен, что Флойд Мейвезер не примет вызов Хабиба Нурмагомедова подраться в октагоне.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз дал понять, что не считает возможным организацию поединка своего клиента с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером по правилам смешанных единоборств. По словам функционера, у американца для этого не хватит духа.

"У Флойда нет храбрости для того, чтобы провести бой по правилам MMA. Он не из тех парней, которые могут прийти в наш спорт и подраться. Бокс — это полуспорт, а MMA — полноценный спорт, для настоящих бойцов. Флойд — ненастоящий боец, он просто атлет. Что касается Нурмагомедова, то он боец", — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Ранее Флойд Мейвезер заявлял, что согласится на бой с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.