Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится знаменитая "Рождественская гонка" (World Team Challenge) – ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, проходящее на стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke).
Состав участников 2018 года:
1. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин
2. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль
3. Франциска Пройсс – Симон Шемпп
4. Дарья Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален
5. Юлия Джима – Артем Прима
6. Доротея Вирер – Лукас Хофер
7. Фуюко Тачизаки – Микито Тачизаки
8. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер
9. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен
10. Вероника Виткова – Михал Крчмарж
Напомним, ранее произошли изменения в стартовых составах обеих немецких пар.
Эрик Лессер и Ванесса Хинц не смогут принять участие в гонке из-за болезни.
Дениз Херрманн составит пару с Бенедиктом Доллем, а Франциска Пройсс – с Симоном Шемпом.
Украинских болельщиков ожидает настоящий рождественский подарок: эта гонка будет показана на украинском телевидении! Прямую трансляцию масс-старта (19:05 по киевскому времени) и гонки преследования (20:20) планирует телеканал Спорт1.