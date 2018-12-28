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Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд

Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
14:54 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта: Завтра, 29 декабря, в Гельзенкирхене пройдет ежегодная Рождественская гонка.

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится знаменитая "Рождественская гонка" (World Team Challenge) – ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, проходящее на стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Состав участников 2018 года:

1. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин

2. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль

3. Франциска Пройсс – Симон Шемпп

4. Дарья Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален

5. Юлия Джима – Артем Прима

6. Доротея Вирер – Лукас Хофер

7. Фуюко Тачизаки – Микито Тачизаки

8. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер

9. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен

10. Вероника Виткова – Михал Крчмарж

Напомним, ранее произошли изменения в стартовых составах обеих немецких пар.

Эрик Лессер и Ванесса Хинц не смогут принять участие в гонке из-за болезни.

Дениз Херрманн составит пару с Бенедиктом Доллем, а Франциска Пройсс – с Симоном Шемпом.

 Украинских болельщиков ожидает настоящий рождественский подарок: эта гонка будет показана на украинском телевидении! Прямую трансляцию масс-старта (19:05 по киевскому времени) и гонки преследования (20:20) планирует телеканал Спорт1.

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Биатлон, Рождественская гонка, Новости биатлона, Рождественская гонка-2018.
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