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Обзор 25 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Обзор 25 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч
17:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

Новости спорта: Сложная победа для «Донбасса» в Киеве и три очка «Днепра» в Белой Церкви.

26 декабря завершился 25 тур Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого «Донбасс» в Киеве победой завершил свою выездную серию, а «Днепр» в Белой Церкви обыграл «Белый Барс» и сократил до минимального отставание от первого места в турнирной таблице. Напомним, что третий поединок 25 тура между «Кременчуком» и МХК «Динамо» был перенесён на 17 февраля.

«Ледяные Волки» - «Донбасс» 3:5 (1:0; 1:1; 1:4)

«Донбасс» ещё до старта поединка считался явным фаворитом этой встречи, да ещё и после победного поединка в Кременчуге у дончан был запал на успешный результат и в Киеве. Тем не менее, именно «Ледяным Волкам» под занавес первого периода удалось открыть счёт, и хоть дончане смогли отыграться, на третий период команды вышли при счёте 2:1 в пользу киевской команды.

Уже которой поединок подряд именно третий период оказывается провальным для подопечных Николая Сидорова. Усталость и короткая лавка сказываются на игре клуба, что не позволяет киевлянам удерживать положительный результат в матчах.

Это сказалась и в игре против «Донбасса» - за оставшиеся 20 минут встречи «Волки» пропустили 4 шайбы и ответили лишь одним точным броском, что позволило команде Сергея Витера завершить выездную серию победой и заработать очередные три очка.

«Белый Барс» - «Днепр» 1:3 (0:1; 1:2; 0:0)

Очень трудным выдался этот матч для белоцерковской команды, которая вернулась домой после минимального поражения от МХК «Динамо». Сейчас "барсам" очень важно цепляться за очки и не терять позиций, однако удерживать результат на протяжении всей игры у команды Константина Буценко так и не получается.

Примечателен тот факт, что все три шайбы «Днепр» забросил в большинстве, что позволяет херсонцам обладать вторым в лиге процентом реализации численного преимущества (23.47%).

Итоговая победа 3:1 позволила «Днепру» вплотную приблизиться к «Кременчуку» в турнирной таблице, и теперь команды разделяет лишь 1 очков. «Белый Барс» же опережает МХК «Динамо» на 6 баллов, но уже 29 декабря клубы встретятся на льду в Белой Церкви.

Напомним, что 26 тур УХЛ - Пари-Матч состоится 29 декабря. В этот день в 13:00 «Днепр» сыграет с «Ледяными Волками», а «Белый Барс» в то же время начнёт игру против МХК «Динамо». В свою очередь, в 17:00 «Донбасс» проведёт центральный матч тура против «Кременчука».

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