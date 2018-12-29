Украинец Коробов занял 11-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам

Новости спорта: В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира-2018 по быстрым шахматам в дисциплине рапид.

Победил россиянин Даниил Дубов, набравший 11 очков из 15-ти возможных.

Серебряным призером стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, бронзовым - Хикару Накамура из США, в активе которых по 10,5 очка.

Лучший из украинцев Антон Коробов по дополнительным показателям финишировал 11-м в группе игроков (6-16 места), набравших по 10 очков.

Александр Зубов (9,5 очка) занял 20-е место. В первую сотню из украинцев также вошли Адам Тухаев (8 очков, 79-е место), который, как и Зубов, победил в этом турнире действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, и Эльдар Гасанов (8 очков, 81-е место).

Призовой фонд мужского турнира по рапиду составил $350 тысяч, чемпион получит $60 тысяч.

Награды чемпионата мира по блицу будут разыграны 29-30 декабря.