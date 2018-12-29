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Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду

Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Анне Музычук не хватило пол-очка до пьедестала чемпионата мира-2018 по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге.

Победила в рапиде действующая чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая после 12 партий 10 очков и опередившая на 1 очко обладательницу "серебра" Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана и бронзового призера россиянку Александру Горячкину; украинка Анна Музычук (8,5 очка) заняла 4-е место, сообщает Укринформ.

В группу игроков, набравших по 8 очков, вошли украинки Мария Музычук (11-е место) и Инна Гапоненко (16). В активе Анны Ушениной 7 очков (32-е место), Натальи Жуковой - 6,5 (47), Ирины Петровой - 6 (62), Натальи Буксы - 6 (68), Дианы Арутюновой - 4 (113) из 124-х участниц.

Призовой фонд женского турнира по рапиду составил $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся победительнице мирового первенства

Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

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Шахматы, Анна Музычук, Чемпионат мира по быстрым шахматам.
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