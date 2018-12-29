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UFC 232. Результаты взвешивания

UFC 232. Результаты взвешивания
08:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: Бойцы провели традиционную дуэль взглядов перед UFC 232.

В ночь с 29 на 30 декабря (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 232, главным событием которого станет титульная встреча Александра Густафссона и Джона Джонса. В преддверии этого противостояния бойцы провели традиционную дуэль взглядов.

В ходе предварительного карда в октагон выйдет россиянин Пётр Ян. Его соперником будет бразилец Дуглас Силва де Андраде. В канун боя Ян показал на весах 61,4 кг, а его соперник потянул на 61,0 кг.

UFC 232. Основной кард

Александр Густафссон (204,5 фунта) — Джон Джонс (204 фунта)

Крис Сайборг Жустину (144) — Аманда Нуньес (145)

Карлос Кондит — Майкл Кьеза (170,5)

Илир Латифи (205,5) — Кори Андерсон (204,5)

Чед Мендес — Александр Волкановски (145).

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC 232.
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