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Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018

Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
11:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сегодня, 29 декабря, состоится ежегодная Рождественская гонка.

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится знаменитая Рождественская гонка (World Team Challenge) - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит на стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Украину на соревнованиях будет представлять пара Юлия Джима - Артем Прима.

Всего на Рождественскую гонку в Гельзенкирхене заявлены 10 пар участников:

1. Екатерина Юрлова-Перхта - Антон Шипулин (Россия)

2. Дениз Херрманн - Бенедикт Долль (Германия)

3. Франциска Пройсс - Симон Шемпп (Германия)

4. Дарья Домрачева - Уле-Эйнар Бьёрндален (Беларусь, Норвегия)

5. Юлия Джима - Артем Прима (Украина)

6. Доротея Вирер - Лукас Хофер (Италия)

7. Фуюки Тачизаки - Никита Тачизаки (Япония)

8. Лиза Тереза Хаузер - Доминик Ландертингер (Австрия)

9. Анаис Бескон - Эмильен Жаклен (Франция)

10. Вероника Виткова - Михал Крчмарж (Чехия)

Украинских болельщиков ждет настоящий рождественский подарок: гонка будет показана на украинском телевидении. Прямую трансляцию масс-старта (19.05 по киевскому времени) и гонки преследования (20.20) покажет телеканал "Спорт1".

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Биатлон, Рождественская гонка, Юлия Джима, Артем Прима, Новости биатлона, Рождественская гонка-2018.
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