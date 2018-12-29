Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018

29 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится знаменитая Рождественская гонка (World Team Challenge) - ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит на стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke).
Украину на соревнованиях будет представлять пара Юлия Джима - Артем Прима.
Всего на Рождественскую гонку в Гельзенкирхене заявлены 10 пар участников:
1. Екатерина Юрлова-Перхта - Антон Шипулин (Россия)
2. Дениз Херрманн - Бенедикт Долль (Германия)
3. Франциска Пройсс - Симон Шемпп (Германия)
4. Дарья Домрачева - Уле-Эйнар Бьёрндален (Беларусь, Норвегия)
5. Юлия Джима - Артем Прима (Украина)
6. Доротея Вирер - Лукас Хофер (Италия)
7. Фуюки Тачизаки - Никита Тачизаки (Япония)
8. Лиза Тереза Хаузер - Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Анаис Бескон - Эмильен Жаклен (Франция)
10. Вероника Виткова - Михал Крчмарж (Чехия)
Украинских болельщиков ждет настоящий рождественский подарок: гонка будет показана на украинском телевидении. Прямую трансляцию масс-старта (19.05 по киевскому времени) и гонки преследования (20.20) покажет телеканал "Спорт1".