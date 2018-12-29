Чемпион UFC Кормье решил отдать титул, чтобы его не потерять

Новости спорта: Даниэль Кормье отказался от чемпионского титула в полутяжелом весе.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-1) в обращении на сайте ESPN заявил, что отказывается от чемпионского титула в полутяжелом весе.

«Сегодня я отдаю чемпионский титул в полутяжелом весе. Они не лишат меня пояса, который я защищал три с половиной года. Титула лишают, если ты оступился, а я ничего такого не делал.

Лучше я уйду с высоко поднятой головой, чтобы в книгах не писали, что меня лишили титула. Я защищал пояс в этом году и мне предложили драться за титул в тяжелом весе, и я согласился.

В 2018 году я дрался трижды и ни один чемпион UFC не был таким же активным. Я боец года. В моей истории и наследии не будет момента, когда меня лишают титула. Пусть забирают».