Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы

Новости спорта: Джима и Прима финишировали только на 8-м месте, победителями стали итальянцы Доротея Вирер/Лукас Хофер.

Итальянская пара Доротея Вирер — Лукас Хофер победили в пасьюте Рождественской гонки, которая состоялась на Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене. Представители Апеннин сумели удержать преимущество, добытое по итогам масс-старта.

Итальянцы финишировали с результатом 33 минуты и 23,6 секунды. Второе место заняли представители Германии Франциска Пройсс/Симон Шемпп с отставанием в 1,2 секунды от победителей. На третьей позиции закончили гонку Дарья Домрачева и Уве-Эйнар Бьорндален.

Украинская пара Юлия Джима — Артем Прима заняли 8-е место. Они отстали от победителей на 2 минуты и 12,3 секунды.

Результаты гонки преследования:

1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия, 6) 33:23,6

2. Франциска Пройсс – Симон Шемпп (Германия, 3) +1,2

3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия, 3) +24,2

4. Дениз Херрманн – Бенедикт Долль (Германия, 3) +24,3

5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия, 6) +1:04,1

6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия, 5) +1:09,5

7. Екатерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулин (Россия, 4) +1:48,8

8. Юлия Джима – Артем Прима (Украина, 7) +2:12,3

9. Фуюко Тачизаки – Микито Тачизаки (Япония, 9) +2:58,0

10. Анаис Бескон – Эмильен Жаклен (Франция, 8) +3:11,3