Уайт рассказал, когда Макгрегор вернется в UFC

Новости спорта: Президент UFC также заявил о желании провести Гран-при с участием Нурмагомедова и Фергюсона.

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал возвращение в бои экс-чемпиона промоушена в легком весе Конора Макгрегора, а также рассказал о планах создать Гран-при с участием самых сильных бойцов легкого дивизиона.

"Думаю, что Конор вернется летом 2019-го. Он должен вернуться и встретиться с оппонентом из топ-3. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон так же возвращаются. Получиться что-то вроде Гран-при среди лучших в легком весе.

Не забывайте, что есть Макс Холлоуэй. Возможно, он поднимется в легкую весовую категорию. Много интересных и захватывающих поединков", — цитирует Уайта порталу The Herd.

Напомним, что в рамках UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора при помощи удушающего приема, а после самого боя в зале завязалась драка между командами россиянина и ирландца. В связи с этим обоих бойцов отстранили от возможности проведения боев в рамках UFC, а Хабиба вовсе оштрафовали на немалую сумму.